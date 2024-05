o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu apoiadores em manifestação no Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou nesta segunda-feira (27/5), um caravana pelo interior paulista com o objetivo de arrecadar doações para os afetados pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro disse que estará pessoalmente nos locais de coleta.

Nesta quarta-feira (29) ele estará em Campinas e na quinta-feira (30/5) em Jundiaí. As doações sugeridas são: colchão, lençol, cobertor, toalha, roupa de frio, tênis, chinelo, enlatados, material de higiene, cesta básica e material de limpeza.

"Compareça é para nosso irmãos do Rio Grande do Sul, um ato de humanidade e solidariedade", disse o ex-presidente.



A primeira parada da caravana foi em Ribeirão Preto, na segunda-feira, onde o político afirmou ter arrecado 100 toneladas de donativos, segundo a revista Veja.

A iniciativa de Bolsonaro começou dez dias depois dele ter alta médica. O ex-presidente passou doze dias em um hospital de São Paulo para tratamento de um quadro de erisipela.