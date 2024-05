Rogério Soares de Oliveira foi um dos autores do crime que levou à morte o sargento da Polícia Militar Renato Vaneli, em Ilicínia, interior do Minas, em 2017

O nono foragido da lista dos mais procurados de Minas Gerais foi preso em um apartamento na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na manhã desta quarta-feira (29/5).

Segundo a secretaria, Rogério Soares de Oliveira, conhecido como Negão, foi preso durante operação conjunta realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Militar de São Paulo. A ação aconteceu no último sábado (25/5).

Rogério possuía mandado de prisão em aberto e condenação superior a 20 anos. Ele foi um dos autores do crime que levou à morte o sargento da Polícia Militar de Minas Fabrício Renato Vaneli, em Ilicínia, interior do estado, em 2017.

O criminoso e comparsas realizavam um roubo a um correspondente bancário, quando o militar, que tinha acabado de deixar o turno e estava fardado no local pagando uma conta, foi atingido pelo grupo. O militar, de 38 anos, ainda tentou escapar dos criminosos, mas foi atingido pelas costas. Além do latrocínio, Rogério já foi condenado por roubo e por homicídio qualificado.



Lista Procura-se

Nesta edição do Procura-se, nove dos 12 alvos já foram encontrados, em apenas nove meses.

Wesley Militão foi preso em Cabo Frio; Gilcimar da Silva, localizado em São Paulo; Felipe Augusto Rodrigues Silva, preso no Rio de Janeiro; David Benedito dos Santos Neto, morto após confronto com traficantes, também no Rio; Roberto Carlos Paranhos, morto em confronto policial; Jackson da Conceição da Silva, preso em Belo Horizonte; Eduardo Lourenço, preso no Complexo da Maré, Eberton Moraes, encontrado no interior de São Paulo e, agora, Rogério Soares de Oliveira, detido em um apartamento na capital paulista.

O Procura-se é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal, o Sistema Socioeducativo, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O objetivo é realizar a prisão de indivíduos foragidos da Justiça, a partir de ações qualificadas das polícias, das Agências de Inteligência e da participação do cidadão, por meio de denúncias ao Disque Denúncia Unificado 181. Além da prisão, a divulgação dos procurados em cartazes e também de forma virtual traz o benefício de inibir a circulação dos criminosos listados.

Mais informações sobre os últimos três procurados estão no site do programa.