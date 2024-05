A funcionária de um bar em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, identificada como Emanuelly Paiva, de 21 anos, morreu nesta terça-feira (28/5) depois de ser atropelada em frente ao estabelecimento localizado na Avenida Tiradentes, no Centro da cidade, no fim da noite do último domingo (26/5). A morte da jovem foi confirmada pela mãe adotiva dela nas redes sociais. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um homem invadiu a calçada. Veja:

Segundo informado pela Polícia Militar no município, outras quatro pessoas foram atingidas. Além das imagens, vítimas e testemunhas informaram aos militares que o carro, um Voyage prata, passava pela avenida quando o condutor subiu na calçada e atropelou funcionários e clientes.

Os feridos foram conduzidos para atendimento hospitalar por meio de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde deles não foi divulgado.

Na ocasião, Emanuelly também foi socorrida desacordada e com graves lesões. Eu seu perfil no Facebook, a mãe da jovem, Eliete Fernandes, chegou a pedir orações em publicação feita nesta terça-feira no início da tarde, por volta de 12h30. Cerca de duas horas depois, ela voltou às redes sociais e comunicou a morte. A jovem veio a óbvito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São João del-Rei.

Ainda de acordo com a mãe, a filha evoluiu nessa segunda-feira (27/5) para um quadro de isquemia cerebral — quando o sangue não chega em quantidade suficiente aos neurônios, deixando, portanto, de levar para as células do cérebro o oxigênio e a glicose necessários à vida celular.

PM faz buscas para localizar suspeito

A Polícia Militar recebeu informações durante atendimento da ocorrência no domingo de que o motorista responsável pelos atropelamentos havia fugido em direção à localidade conhecida como Povoado do Morro Grande. A PM identificou, inclusive, que o automóvel – encontrado abandonado no dia seguinte ao crime em uma área de mata na cidade – tem endereço de registro em um sítio situado na região para a qual ele havia fugido.

“Realizamos contato no referido sítio, onde um senhor relatou que o filho dele seria o motorista do carro que encontramos. Contudo, ele não soube informar paradeiro do suspeito”, informou a Polícia Militar, acrescentando que as buscas prosseguem.