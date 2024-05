Um cirurgião plástico, sócio da Clínica HD Bellagio, onde uma jovem de 28 anos morreu depois de passar por duas cirurgias estéticas nesta quarta-feira (29/5), responde a oito processos por suposto erro médico. A informação foi repassada ao Estado de Minas pela advogada das vítimas. O estabelecimento, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), tem alvará de funcionamento e está regular.

Segundo a advogada Glaucia Moura, há quase dois anos ela vem sendo procurada por mulheres de diferentes idades que tiveram complicações após cirurgias realizadas pelo mesmo médico, que também teria atendido a jovem que morreu nesta quarta. Os relatos incluem casos de mutilação de mamilos, deformação dos seios e necrose da pele após mamoplastias. Os processos com pedido de indenização estão em fase de perícia, afirma a advogada.

Algumas das vítimas também registraram boletim de ocorrência, mas a advogada não detalha quantas. O número de mulheres vítimas pode ser ainda maior, segunda ela, já que algumas a procuraram e "não tiveram coragem de denunciar". Após a repercussão recente, mais vítimas teriam entrado em contato com a advogada, inclusive pedindo suporte do que fazer após perceber complicações depois da cirurgia.

Além do processo na Justiça, a advogada pediu a cassação do registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM). “Fiz denúncias, juntei provas, mas todos os processos administrativos foram arquivados”, disse em entrevista ao Estado de Minas. A reportagem entrou em contato com o CRM e aguarda resposta.

Para a advogada, a morte da jovem nesta quarta foi uma tragédia anunciada. “Assim como essa jovem perdeu a vida, poderia ter sido uma das minhas clientes. Elas correram risco. É muito triste você ter o sonho de fazer uma cirurgia para se sentir melhor, e sair disso se sentindo pior”, declara. Agora, ela tenta mover uma ação no Ministério Público contra o médico, na promotoria especializada em casos do tipo.

Jovem morre depois de cirurgia

Uma mulher de 28 anos morreu nesta quarta-feira (29/5) depois de realizar uma troca de silicone na Clínica HD Bellagio, localizada na Avenida Portugal, Bairro Jardim Atlântico, Região da Pampulha em Belo Horizonte. A vítima teria realizado, na terça-feira (28/5), um procedimento estético com substituição de prótese nos seios e a retirada do excesso de pele.

O proprietário da clínica afirmou aos militares que a cirurgia foi um sucesso, mas, nesta madrugada de quarta, a moça teve paradas cardiorrespiratórias. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) rapidamente foi acionado, tendo sucesso na reanimação da paciente.

Entretanto, a vítima teve outra parada e, infelizmente, a segunda tentativa de reanimação foi sem sucesso. A Polícia Civil (PCMG) foi acionada para recolher o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

A Clínica HD Bellagio foi procurada pela reportagem, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço está aberto e, caso a resposta seja enviada, será acrescentado a esse texto.