A PCMG teve acesso a um pedaço do para-choque do carro envolvido e, posteriormente, conseguiu localizar o veículo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem de 26 anos suspeito de atropelar um entregador de aplicativo na noite do dia 14 de abril na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal culposa (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e por evadir do local do sinistro.





O suspeito estaria dirigindo em alta velocidade quando atingiu o motociclista, de 38 anos, que estava trabalhando no momento. Câmeras de segurança registraram o acidente.





Com a batida, a vítima foi arremessada e colidiu contra um poste de iluminação. O indiciado fugiu do local sem prestar socorro. Com apoio de pessoas que passavam pelo local, o motociclista foi socorrido e encaminhado para um hospital, onde passou por cirurgias.

Nas investigações, a PCMG teve acesso a um pedaço do para-choque do carro envolvido no atropelamento. Por meio de levantamentos em sistemas e em locais físicos, o veículo foi localizado e, eventualmente, o suspeito também. As investigações revelam que o carro era furtado e estava com a placa adulterada.





O homem indiciado pelo atropelamento tem uma ficha criminal extensa, de acordo com a delegada Renata de Oliveira Lima, e está preso desde o dia 7 de maio pelo crime de furto.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice