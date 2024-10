Crime ocorreu em janeiro de 2020, no município de São João do Manhuaçu, na Zona da Mata

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, nesta quarta-feira (9/10), uma mulher de 27 anos que estava foragida da Justiça desde novembro do ano passado. Ela havia sido condenada a 27 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por latrocínio. A captura ocorreu em Córrego Jacutinga, localizado na zona rural do município de Alto Jequitibá, na Zona da Mata mineira.







A mulher é natural do distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu, na Zona da Mata. Ela cometeu o crime em janeiro de 2020, no município de São João do Manhuaçu, na mesma região. Segundo o sargento da Polícia Militar Wesley Prata, que participou da operação, a criminosa declarou que vivia em união estável com um idoso, a vítima do crime. “Ele tinha recebido um benefício do governo, então ela tramou um plano para roubar esse dinheiro com ajuda de outros rapazes. Mas o roubo acabou resultando em homicídio”, explica o sargento.

A foragida foi localizada após investigações da PM a respeito de um homicídio ocorrido em outubro (5/10), no município de Alto Jequitibá. Ainda segundo o sargento, um irmão da mulher teria sido o autor do crime. “A descoberta dela aqui na cidade aconteceu no dia seguinte ao homicídio praticado pelo irmão”, declarou o militar.

Após ser localizada, toda a equipe da Polícia Militar de Alto Jequitibá esteve envolvida no monitoramento da residência rural onde a foragida estava. Após 5 dias de monitoramento, a equipe policial conseguiu prendê-la.

