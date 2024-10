Uma mulher de 36 anos e um adolescente de 14 foram detidos nessa quarta-feira (9/10) em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, suspeitos de furtar bandejas de carne de um comércio localizado na Avenida Guarujá, no Bairro Conjunto Aeroporto. A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e iniciou buscas pela dupla.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos foram localizados na residência da mulher, onde confessaram o furto dos produtos. De acordo com o B.O., os dois admitiram ter levado as bandejas de carne, que foram devolvidas ao funcionário do estabelecimento.



Mulher foi presa

Durante a abordagem, a mulher revelou que mantém uma união estável com o adolescente de 14 anos, o que agravou sua situação. Ela recebeu voz de prisão pelo crime de corrupção de menor, enquanto o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao furto.

Ambos foram conduzidos à delegacia de Bom Despacho, onde as medidas cabíveis serão tomadas pelas autoridades responsáveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.