Idoso vai enterrar cachorro e morre ao cair em ribanceira na cidade de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro





A preocupação de um idoso em enterrar um cachorro terminou de história trágica em Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. O homem de 62 anos acabou rolando de uma ribanceira e morreu no incidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que ele tenha desequilibrado e caído no barranco de 40 metros de altura. Ele levava seu cão que havia morrido para enterrá-lo.





A vítima caiu em um local de difícil acesso. A equipe dos bombeiros utilizou uma corda para retirar o corpo. Foi preciso colocar o homem em uma maca e depois erguê-lo. Foram cerca de cinco horas de trabalho.

A morte já havia sido constatada, não havendo chance de salvamento.

Ainda que a principal hipótese levantada pelos bombeiros seja de que o idoso tenha se desequilibrado enquanto realizava o sepultamento do animal, as circunstâncias específicas do acidente ainda estão sob investigação.