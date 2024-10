A chuva na Região do Barreiro nesta quinta-feira (10/10) provocou alagamentos na Avenida Afonso Vaz de Melo, próximo ao Via Shopping, e na Avenida Senador Levindo Coelho, na altura do Vale do Jatobá.

Os locais estão cobertos por água, o que prejudica o trânsito e a segurança de quem mora e circula por ali. Segundo a Defesa Civil, a chuva na região continua forte, acumulando entre 2,6 e 5 mm.





Desde ontem, após quase seis meses de estiagem, foram registradas precipitações em diversas regiões da cidade. A Centro-Sul e a Oeste foram as primeiras áreas a receber chuva forte, por volta das 20h. Já no Barreiro, a precipitação variou de fraca a moderada.





As previsões indicam que, até o próximo domingo (13/10), o volume acumulado de chuva deve variar entre 80 mm e 120 mm, superando em poucos dias a média de outubro, que é de 110,1 mm.





Com exceção de pontos isolados, a última chuva registrada na estação convencional de Belo Horizonte, no Bairro Santo Agostinho, foi em 19 de abril deste ano. Assim, até a última terça-feira (8), a cidade contabilizava 172 dias consecutivos sem chuva.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: Defesa Civil BH.

A população também pode acompanhar os alertas e recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

Os alertas também podem ser acompanhados pelas redes sociais, incluindo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Recomendações durante a chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil e saia de casa. Só retorne após vistoria da PBH.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.