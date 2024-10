A EPR Mineira, nova concessionária da BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, inaugurou, nesta quinta-feira (10/10), o Centro de Controle Operacional (CCO) na Região Metropolitana. A solenidade fez parte da programação da visita técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à rodovia.





O objetivo da vistoria foi avaliar as intervenções realizadas como parte do Plano de 100 Dias, que prioriza intervenções emergenciais em 43 pontos para garantir a segurança e melhorar a fluidez do tráfego na BR-040. Localizado no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, o sistema de câmeras visa melhorar a segurança e o atendimento aos usuários da via.





"O centro de controle de operações é o coração e o cérebro da rodovia. Temos câmeras ao longo da rodovia e até o terceiro ano da concessão teremos 100% dos quilômetros da rodovia cobertos por câmeras, fazendo com que tenhamos mais interação entre nosso centro de comando e a rodovia, através de monitoramento inteligente", declarou Erick de Almeida, diretor executivo da EPR Via Mineira.

Inauguração do novo Centro de Monitoramento da EPR, bairro Jardim Canadá, Nova Lima Leandro Couri/Em/D.A Press





Percepção favorável

A visita técnica aconteceu em clima de comemoração, com pareceres favoráveis tanto da ANTT quanto da Polícia Rodoviária Federal. Também estavam presentes no evento os prefeitos de Itabirito, Orlando Caldeira (Cidadania), e de Moeda, Décio Lapa (União Brasil), o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Junior, entre outras autoridades.





"O que foi planejado está sendo entregue e executado e, principalmente, de uma forma transparente, efetiva e ouvindo todos os impactados", disse o diretor da ANTT, Guilherme Sampaio.





Ele comemorou também outros dois leilões realizados este ano: do trecho da BR-040 conhecido como Rota dos Cristais, entre BH e Cristalina (GO), e da BR-381, entre a capital e Governador Valadares. Além disso, viu com boas expectativas o da BR-262, conhecida como Rota do Zebu, previsto para o próximo dia 31.





"Com esses quatro contratos teremos 30 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos e o principal, a maioria das ampliações serão executadas até o oitavo ano, ou seja, nos próximos 3 a 4 anos Minas Gerais vai sentir a transformação na infraestrutura do estado", previu Sampaio.





A visão positiva foi enfatizada pelo diretor presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga: "Podem continuar contando com nosso empenho para levar o que estamos chamando de ‘nova ‘BR-040’ aos patamares de excelência que a rodovia precisa e que os mineiros merecem".

Primeiras conquistas

O evento, que marca os primeiros dois meses da nova administração, também apresentou as medidas realizadas no período. Entre os feitos estão 41 km de pavimento recuperados, 168 km de faixas pintadas e 285 novas placas de sinalização instaladas.





Entre os pontos de destaque está o trevo de Moeda, que recebeu obras provisórias que alteraram o semieixo para melhorar o acesso à pista norte no sentido BH. Antes os motoristas precisavam fazer uma manobra perigosa para acessar a via no sentido BH, atravessando quatro pistas.





Também foi feita a implantação de linhas de estímulo de redução de velocidade (LERVs), nova sinalização e tachas refletivas. A obra em Moeda, entregue em 24 de setembro, é uma medida provisória até o início das obras de ampliação, que começarão a ser entregues no terceiro ano de contrato.





"Através de engenharia rodoviária, melhoramos o fluxo e o modelo de concepção do trevo para que houvesse uma melhor fluidez e segurança para os usuários que adentram a rodovia vindo da cidade de Moeda", disse Almeida.





Outra importante em andamento está localizada na curva da Celina, em Itabirito, entre os km 586 e 587. O local está recebendo sinalização vertical e horizontal, implantação de sonorizadores e LERVs. A entrega, prevista para o fim do mês, será antecipada para a próxima semana.





Segundo Almeida, houve uma diminuição nos acidentes desde o início da concessão. Entretanto, a expectativa é que o índice tende a melhorar nos próximos anos. "Percebemos uma pequena redução em relação a mortos e feridos em acidentes na rodovia em torno de 5%. É um número baixo para o que pretendemos para a rodovia 040".





Investimentos

A concessão, iniciada em 6 de agosto deste ano, prevê a administração de cerca de 232 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora pela EPR Via Mineira pelos próximos 30 anos. Segundo a empresa, o primeiro ano será focado em operações de melhorias no pavimento, roçada e ajustes na sinalização vertical e horizontal. Ao todo, serão investidos R$ 8,7 bilhões, sendo que R$ 3,5 bilhões deverão ser gastos com melhorias na rodovia somente nos primeiros sete anos.





Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 12,70 para veículos leves. Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático têm o benefício de isenção da tarifa.





Todos os motoristas que possuem uma etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) têm acesso ao Desconto Básico de Tarifa (DBT), de 5%. Além disso, foi criado o Desconto para Usuários Frequentes (DUF), com desconto progressivo que pode chegar a até 70%. Para usufruir da redução da tarifa, basta que o carro tenha a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG).





