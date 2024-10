Um motorista de 34 anos foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, após um acidente ocorrido em Varginha, no Sul de Minas, em 3 de agosto.





O acidente ocorreu na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis. O pedestre, de 31 anos, chegou a ser levado ao Hospital Municipal, mas morreu em razão dos ferimentos.

O inquérito confirmou que o motorista deixou o local do acidente sem prestar socorro à vítima. Com a investigação, a Polícia Civil identificou o suspeito do atropelamento e, ao final dos trabalhos, o indiciou pelo crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia