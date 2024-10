Operação Cifrão foi deflagrada pela Polícia Civil no Sul de Minas

Na manhã desta quinta-feira (10/10), a Polícia Civil realizou uma operação que resultou na prisão de cinco pessoas acusadas de envolvimento em uma série de roubos violentos no Sul de Minas. A ação, batizada de "Cifrão", foi realizada nas regiões de Passos, São José da Barra e Alpinópolis. No total, 42 policiais civis cumpriram cinco mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

Segundo a PC, a operação visava desmantelar um grupo criminoso que vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência policial, após uma série de assaltos, incluindo um roubo a um sítio de alto padrão ocorrido em setembro. Nesse caso, os criminosos, fortemente armados, invadiram a propriedade acreditando que o dono estivesse presente. No entanto, encontraram apenas os caseiros, que foram feitos reféns enquanto os assaltantes saqueavam o local, levando eletrônicos, joias, uma arma de chumbo e outros itens de valor.

Durante a operação Cifrão, foram apreendidos diversos materiais, como celulares, veículos e outros objetos que serão submetidos a perícia. A análise desses itens, segundo a PC, pode ajudar a identificar a extensão das atividades criminosas do grupo e possivelmente implicar outros suspeitos que ainda não foram detidos. A Polícia Civil ressaltou que os investigados são considerados de alta periculosidade, com histórico de crimes como roubo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, receptação e violência doméstica.

Além disso, a polícia destacou que os membros da quadrilha costumavam ostentar os produtos dos roubos em redes sociais, exibindo armas, drogas e grandes quantias de dinheiro em postagens que, segundo os investigadores, fazem parte das provas coletadas durante a investigação.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e esclarecer as circunstâncias dos roubos.