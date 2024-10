As obras entre as estações Lagoinha e Central do metrô de Belo Horizonte começam nesta sexta-feira (11/10) como parte do processo de revitalização do sistema de transporte. As manutenções exigirão ajustes na operação do metrô. Durante os horários de pico, os intervalos entre as viagens serão de 12 minutos, enquanto nos demais períodos, a espera será de 15 minutos.

As obras começam hoje à noite, às 20h, e têm previsão de conclusão na segunda-feira, 21 de outubro, antes da reabertura das estações. A população é orientada a se programar para essas mudanças temporárias na operação.

As obras de revitalização do metrô de BH teve início em novembro do ano passado. Em março deste ano, a concessionária responsável concluiu o primeiro de quatro trechos, entre as Estações Eldorado e Calafate.

As reformas realizadas incluem a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via (AMV’s) e dos lastros (camada de pedra britada). As mudanças visam a modernização do meio de transporte.



