A três dias das eleições municipais, o governador Romeu Zema (Novo) fez sua primeira aparição em uma peça publicitária na campanha de Belo Horizonte. Ao lado de Bruno Engler, candidato à prefeitura pelo PL, o chefe do Executivo estadual declarou seu apoio afirmando que há "uma série de motivos" para escolher o jovem de 27 anos, que, caso eleito, se torna o prefeito mais novo da história da capital mineira.

No primeiro turno, Zema apoiava Mauro Tramonte (Republicanos), porém nunca esteve em horário eleitoral ou peça publicitária com o apresentador de TV. O governador também não fez nenhuma agenda com o aliado.

"Primeiramente, ele tem grande potencial. É um jovem com muito a contribuir para Belo Horizonte, Minas Gerais e também o Brasil. Segundo, compartilhamos uma visão de gestão profissional, com foco em competência. E terceiro, temos projetos em comum, como o Rodoanel, que vai resolver de vez o problema da mobilidade urbana", afirmou Zema no vídeo, veiculado nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nesta sexta-feira (25/10), a última propaganda eleitoral em Belo Horizonte, em rádio e TV, será dedicada exclusivamente ao prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD). Isso porque Fuad obteve duas vitórias na Justiça Eleitoral contra Bruno Engler, por suposta divulgação de informações falsas sobre sua relação com empresários de ônibus.

Com as decisões, o prefeito terá direito de resposta em todos os blocos de propaganda de Engler: cinco minutos pela manhã e à tarde no rádio, e à tarde e à noite na TV, totalizando 20 minutos.

O vídeo de Zema em apoio a Engler será veiculado apenas nas redes sociais. Nas imagens, Engler agradece o apoio do governador e reitera suas propostas: "Juntos, também precisamos encontrar uma solução para a Lagoa da Pampulha, que envolve a Copasa e municípios da região. Pode ter certeza de que, a partir de janeiro, quando eu for prefeito, vou bater na sua porta para construirmos essas soluções."