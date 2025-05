BH registra novamente o dia mais frio do ano

Belo Horizonte registrou, pela terceira vez nos últimos dias, a menor temperatura do ano nesta terça-feira (20). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital registrou 12,1ºC, às 6h30, na estação Floresta, na Região de Venda Nova.

A menor sensação térmica foi de 8,2ºC, às 4h, na estação Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. Na sexta (16) e no sábado (17), a mínima de 12,1ºC também foi medida na estação Estação Cercadinho, entre 6h e 7h.

Segundo o órgão municipal, os termômetros podem registrar até 25ºC nesta terça. O dia será de céu claro a parcialmente nublado, com umidade relativa do ar em torno de 40%, à tarde.

Em Minas Gerais, o cenário é parecido. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a presença do ar seco e frio mantém o tempo estável com predomínio de sol no estado. Minas segue com maior cobertura de nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem estáveis e com clima típico do outono.