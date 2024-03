FOLHAPRESS - Após ser expulsa do BBB 24 por agressão, Wanessa Camargo está arrependida. Em novo vídeo publicado nesta terça-feira (12/3) em seu perfil no Instagram, a cantora diz que aprendeu o que é racismo estrutural e afirma que quer continuar buscando conhecimento.





"Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural", disse Wanessa. "Está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos."





"Eu devo sim um pedido de desculpas ao Davi, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas", continuou Wanessa. "Me desculpem, do fundo do meu coração", pediu.





A cantora falou ainda que seus aprendizados sobre as estruturas de racismo ainda não terminaram e que quer continuar buscando conhecimento.





"Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista", afirmou. "E assim contribuir para uma sociedade mais justa, consciente e igualitária".