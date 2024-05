O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que será oferecido um pacote de R$ 15 bilhões em crédito para as grandes empresas do Rio Grande do Sul com o objetivo de mitigar os efeitos da calamidade climática que o estado enfrenta. "Serão R$ 15 bilhões em crédito oferecidos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)”, destacou o vice-presidente durante visita a Caxias do Sul, na região da Serra gaúcha, nesta segunda-feira (27/5).

“Está praticamente elaborada a medida provisória para definir esse crédito para as grandes empresas”, garantiu e ainda apontou que o BNDES deve abrir um escritório avançado no Rio Grande do Sul para aproximar a instituição, com sede no Rio de Janeiro, dos gaúchos. Além das grandes empresas, Alckmin ainda apontou que a nova medida também irá contemplar uma linha de crédito do programa de ajuda para auxiliar as cooperativas do Rio Grande do Sul.

Além da pauta de ajuda ao estado gaúcho, Alckmin ainda antecipou que deve ser sancionada essa semana a lei que permitirá a depreciação super acelerada, uma das principais medidas em que vinha trabalhando para impulsionar a modernização do parque industrial brasileiro, que apontou como fundamental para a indústria brasileira poder atender a demanda da reconstrução do estado gaúcho.

"A destruição no Rio Grande do Sul foi grande, mas não será maior do que a reconstrução. Teremos um canteiro de obras no RS, recuperando todas as questões", disse o vice-presidente durante coletiva com a imprensa.