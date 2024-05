Depois de um mês internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retomou as atividades, dando início a uma caravana pelo interior paulista. O objetivo da viagem é arrecadar doações para os afetados pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

A caravana teve início neste segunda-feira (27/5) em Ribeirão Preto - a 313 km de São Paulo - e seguirá nos próximos dias por Rio Claro, Campinas, Jundiaí, São Bernardo do Campo e Guarulhos.

Em Ribeirão, Bolsonaro foi recebido por gritos de “mito”, deu autógrafos e cumprimentou eleitores durante um café da manhã realizado para coletar donativos às vítimas das chuvas no Estado. A programação deu o ponta pé para as arrecadações.

“Com a participação da sociedade, amigos e parlamentares, a ideia é colaborar com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, explicou o ex-presidente. “É um trabalho que está no coração de todos os brasileiros. Minha presença é algo diferente. Ficarei das 10h às 19h nos locais de coleta não só para receber os donativos como para bater um papo com a população, apertar a mão, dar um abraço e, claro, ouvir as reclamações da população.”

Em Ribeirão Preto, o “plantão” acontece na Paróquia Santa Terezinha, que já tem fila de eleitores para entregar as doações a Bolsonaro, que, por enquanto, está cumprimentando um a um, com direito a selfie.

Confira a programação

27/mai/seg - Ribeirão Preto/SP;

28/mai/ter - Rio Claro/SP;

29/mai/qua - Campinas/SP

30/mai/qui - Jundiaí/SP;

31/mai/sex - São Bernardo/SP;

01/jun/sáb - Guarulhos/SP.