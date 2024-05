O ex-presidente Jair Bolsonaro tem registrado uma boa evolução clínica e segue em tratamento com antibióticos e fisioterapia, aponta o boletim médico desta quinta-feira (9/5) do hospital Villa Nova Star, em São Paulo. Bolsonaro está sendo tratado para erisipela e obstrução intestinal.

Na última sexta-feira (6/5), durante viagem a Manaus, o ex-presidente foi internado por causa de uma infecção na pele, a erisipela. Lá, esteve em agendas com políticos do Partido Liberal e em um evento do PL Mulher com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Por causa da internação, Bolsonaro cancelou a viagem que faria a Minas Gerais no próximo sábado (11/5), onde participaria do lançamento de pré-campanhas de políticos aliados.

Nessa quinta-feira (8/5), foi publicado nas redes sociais um vídeo em que Bolsonaro aparece caminhando, trajando pijamas, pelo hospital e dizendo que está bem.

Erisipela

A erisipela é uma infecção de pele que atinge a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos, informa o Ministério da Saúde. Normalmente, o organismo entra na pele por meio de uma micose entre os dedos, mas ferimentos também podem servir como porta.

Entre os sintomas estão calafrios, febre alta, fraqueza, dor de cabeça, mal-estar, náuseas e vômitos. Pele inchada, vermelhidão, dor, formação de bolhas e até necrose comumente atingem as pernas, mas podem surgir na face ou mesmo no tronco. Cuidados higiênicos, como manter os dedos limpos e secos e o tratamento de frieiras ajudam na prevenção.