O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) defendeu o colega Jorge Seif (PL-SC) por ter ido ao show de Madonna. Nesta terça-feira, Seif subiu na tribuna do Senado e pediu perdão a seus eleitores.





"Você (Seif) acertou muito mais do que errou aqui", disse Cleitinho. O senador mineiro pediu que o eleitorado de direita perdoe Seif e finalizou: "Está perdoado e que Deus te abençoe".





Seif foi criticado por outros políticos da direita, que consideraram a apresentação indecente e o momento inadequado para festividades, dada a tragédia no Sul do país.





Na sessão de pronunciamentos do Senado desta terça-feira (7/5), o senador se desculpou pela presença no show da cantora pop do último sábado no Rio de Janeiro. Ele acrescentou que não estava, ao comparecer ao evento, desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, "nem homenageando questões que não sabíamos que ocorreriam".





"Primeiro, gostaria de deixar bem claro à população brasileira que nenhum ser humano é perfeito. Nenhum político é perfeito", disse Cleitinho.





"Você se equivocou. Mas você foi homem de subir nesta tribuna e pedir perdão. Errar é humano. Persistir que é burrice", afirmou o senador mineiro.





O parlamentar leu comentários publicados em redes sociais e pediu que a direita esteja unida. Um deles diz: "A esquerda está feliz vendo um cidadão honesto que lutou com Bolsonaro por quatro anos? atire a primeira pedra quem nunca tomou uma decisão errada. Não por isso vamos crucificar este homem, tão dedicado ao nosso país".