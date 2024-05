Participando de uma audiência na Câmara dos Estados Unidos, nesta terça-feira (7/4), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), após uma série de declarações sobre o Rio Grande do Sul.

Em uma das publicações, o deputado mineiro compartilhou uma notícia em que o ministério compartilhado por Anielle queria priorizar a distribuição de alimentos a ciganos e quilombolas no RS. “Nem na tragédia há sanidade no governo Lula. A prioridade deve ser para todos que estejam necessitando, independente de qualquer coisa”, escreveu o deputado.

Na segunda postagem, o deputado criticou uma declaração da ministra sobre a “importância do voto”. Anielle compartilhou o dado de que o governo do presidente Lula havia investido mais de R$ 1,5 bilhão para auxiliar o Rio Grande do Sul e alertava que esta quarta-feira (8/5) é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor.

“Sim, depois da prioridade para distribuição de alimentos, ela está usando a tragédia para pedir votos. Inacreditável”, disse Nikolas que participa de uma comitiva de deputados para a audiência: “Brasil: Uma crise da democracia, da liberdade e do Estado de Direito?".

Até o momento, 90 pessoas morreram devido às enchentes que atingem os municípios gaúchos. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, nesta terça-feira (7/5), 131 pessoas estão desaparecidas, 362 feridas, e 1,4 milhão foram afetadas.

Das 497 cidades, 397 são impactadas pelas enchentes, com centenas de estradas bloqueadas, quase 500 mil imóveis sem energia, e, pelo menos, 649 mil imóveis sem abastecimento de água.