O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) quer destinar os recursos do Fundo Eleitoral de R$ 4,9 bilhões, para ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul, afetado por enchentes desde o início da última semana. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, nesta terça-feira (7/5), o parlamentar afirmou que vai apresentar um projeto de lei para transferir os recursos.

“É uma mobilização que quero fazer com todo o Brasil para que este Fundo Eleitoral, Fundo Partidário, que tem quase R$ 5 bilhões para colocar no rabo do político, seja destinado para o Rio Grande do Sul. Já fiz o projeto e quero pedir a mobilização de toda a população brasileira, para você que é o patrão, porque esse dinheiro é de vocês”, disse.

Em ano eleitoral, o Fundo Partidário atingiu um valor recorde para financiar as campanhas para prefeitos e vereadores. No entanto, propostas semelhantes a do senador Cleitinho também estão sendo articuladas na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que apresentou junto a outros colegas um projeto que destina 50% dos recursos do fundo ao Rio Grande do Sul. “Deveria ser 100%, mas que pelo menos com o mínimo seja possível acontecer”, escreveu em suas redes sociais.

Até o momento, 90 pessoas morreram devido às enchentes que atingem os municípios gaúchos. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, nesta terça-feira (7/5), 131 pessoas estão desaparecidas, 362 feridas, e 1,4 milhão foram afetadas.

Das 497 cidades, 397 são impactadas pelas enchentes, com centenas de estradas bloqueadas, quase 500 mil imóveis sem energia, e, pelo menos, 649 mil imóveis sem abastecimento de água.