A Gerdau, uma das principais empresas do setor siderúrgico, anunciou nessa segunda-feira (27/5) a paralisação das atividades da usina de Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com a empresa, um dos motivos para o fechamento da unidade é a concorrência com o mercado de aço chinês.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Barão de Cocais, Eliseu Santa Cruz, a paralisação da siderúrgica deve levar à demissão de mais de 400 funcionários. Ainda de acordo com o líder da categoria, a empresa pretende se reunir com o sindicato na manhã desta terça-feira (28/5) para conversarem sobre a situação. O prefeito da cidade diz que foi "pego de surpresa" com a notícia e afirma que vai tentar conversar com membros superiores da siderúrgica para tentar reverter a situação.

Conforme informado pela siderúrgica, a usina vai entrar em um período de “hibernação”. Em nota, a empresa também informou que pretende realocar o máximo de funcionários possível para outras unidades.

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau: "É disputa entre manter emprego na China e manter no Brasil"

O impacto do mercado de aço chinês tem sido um dos principais motivos de reclamações do setor. De acordo com a Gerdau, "os custos elevados de matérias-primas e a insuficiência da produção de minério de ferro próprio, em Minas Gerais, somados à uma estrutura com menor nível de atualização tecnológica da usina, estão afetando diretamente a competitividade da unidade frente ao cenário desafiador do setor", informou.

Prefeito de Barão critica paralisação

Na tarde dessa segunda-feira, a empresa também se reuniu com o prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos. No encontro, o gestor fez críticas à falta de transparência da empresa em relação ao desligamento dos funcionários e à paralisação da siderúrgica. Décio dos Santos afirmou que se sentiu "traído" pela forma como o processo foi conduzido.



"Eu acho que um pouco de uma traição do município, sabe? Sei que isso não está na mão de vocês, a empresa tem uma história aqui dentro, eu acho que se faltou negociação, se faltou um pouco mais de transparência mesmo, até mesmo com os funcionários. Faltou tentar uma outra via, uma negociação até mesmo de vender a unidade", afirmou o prefeito em reunião com a empresa.

O prefeito também afirma que o fechamento da unidade é um "grande problema social" para o município. "É uma notícia que eu não esperava. A gente tem que estreitar esse tipo de conversa. Eu disse a eles que a gente vai procurar as esferas mais altas da Gerdau para a gente tentar reverter, entender o que aconteceu de fato. Porque funcionário ir trabalhar e ser comunicado da sua demissão é algo muito triste, é algo desumano e que a família Gerdau não merecia. Que nós não merecíamos. Vou entrar em contato com o sindicato, a gente não pode aceitar da forma que está sendo feito. Tinha que ter tido conversa antes, diálogo com os colaboradores, e isso não aconteceu"

A Gerdau confirma que ontem, 27 de maio (segunda-feira), implementou a hibernação da unidade de Barão de Cocais o que resultará na paralisação da operação na usina. A decisão é resultado de uma profunda análise da competitividade da planta, face às condições do mercado de aço no Brasil. Os custos elevados de matérias-primas e a insuficiência da produção de minério de ferro próprio, em Minas Gerais, somados à uma estrutura com menor nível de atualização tecnológica da usina, estão afetando diretamente a competitividade da unidade frente ao cenário desafiador do setor. A medida está em linha com o planejamento estratégico da companhia de otimização dos seus ativos.



A companhia está empenhada em conduzir esse processo de forma humanizada para minimizar o impacto para o público interno e comunidades vizinhas. A empresa buscará a realocação do máximo de colaboradores em outras unidades, além de oferecer programas de capacitação na área industrial para os profissionais e gestão com foco no empreendedorismo para a comunidade.



A Gerdau reforça o seu compromisso com os colaboradores, as colaboradoras, a sociedade e segue com a manutenção de um diálogo aberto e transparente com todas as partes interessadas. A Gerdau ressalta ainda que o atendimento aos clientes se manterá inalterado.