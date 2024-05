A proposta de reajuste salarial aos servidores enviada por Romeu Zema (Novo) à Assembleia voltará ao plenário para votação em primeiro turno nesta quarta-feira (29/5). O texto do Executivo passou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) na manhã desta terça-feira (28/5) com aprovação de parecer rejeitando todas as mais de 50 emendas apresentadas por parlamentares contrários aos 3,62% descritos no Projeto de Lei (PL) 2309/2024. A votação deve ser marcada por corredores cheios e protestos do funcionalismo público.





O PL 2309/2024 começou a tramitar em 14 de maio na Assembleia. Na semana passada, o projeto ficou pronto para ir a plenário em primeiro turno. Na segunda-feira (27/5), 56 emendas foram apresentadas e o texto retornou à FFO.





Todas as emendas foram rejeitadas pelo relator Zé Guilherme (PP) e a comissão formou maioria para aprovar o parecer. A votação em plenário está marcada para as 10h de quarta.





Mesmo com o parecer negativo da FFO, os parlamentares que se opõem à proposta de Zema vão pedir a apreciação destacada de emendas específicas. Três delas tratam sobre propostas que majoram o percentual de reajuste.





Os deputados trazem nelas propostas para autorizar que o governo amplie o percentual para 5,79%; 4,62%; e 10,67%. As taxas se referem, respectivamente, às perdas inflacionárias de 2022, 2023 e dos dois anos somados.





As emendas são do tipo autorizativo, ou seja, na prática elas apresentam ao governo uma liberação para propor um novo reajuste com as bases apresentadas.





A proposta ainda assegura que a Lei de Responsabilidade fiscal não impede que o reajuste seja majorado, já que a Legislação não veda a recomposição por perdas inflacionárias.





De acordo com o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco-MG), a inflação acumulada em 2022 e 2023, período ao qual se refere o projeto de Zema, foi de 10,67%. Desta forma, o reajuste proposto pelo PL 2309/2024 cobre apenas cerca de 1/3 das perdas inflacionárias.



Líderes de entidades de funcionários públicos e parlamentes classistas já convocaram protestos para a manhã de quarta-feira. Além do próprio plenário, sindicatos e associações de categorias como segurança pública, saúde e educação prometem manifestações do lado de fora do prédio.