A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu cinco pessoas, nesta terça-feira (28/5), suspeitas de praticar crime de receptação de aparelhos celulares de uma loja na Região do Barreiro, em BH.

Segundo a polícia, o grupo faz parte de uma organização criminosa de furto e revenda de celulares, em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

Em desdobramento a uma investigação que apura o furto de celulares de uma loja, em 2023, na capital, a PCMG deflagrou, nesta terça, a operação Imei Seguro, para cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão. Ao todo, nove aparelhos foram recuperados, e meio quilo de maconha e porções de cocaína, apreendidos, além dos cinco integrantes suspeitos de receptação, associação criminosa e tráfico de drogas terem sido presos.

A investigação começou em julho do ano passado, quando uma loja de celulares, no Barreiro, foi alvo de furto qualificado. Na ocasião, todos os 19 aparelhos mantidos no estabelecimento foram levados. “O prejuízo sofrido foi tão grande que, pouquíssimo tempo depois, a loja teve de fechar as portas”, comentou o delegado responsável pelo caso, Túlio Leno Góes Silva.

Inicialmente, as investigações focaram nos responsáveis pela execução dos crimes, até a equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro, a cargo das investigações, conseguir identificar um dos integrantes da associação criminosa. “A partir desse ponto, nossa investigação se desmembrou para descobrir quem eram os receptadores também."

Operação Imei Seguro

A operação desta terça foi realizada em BH, Betim, Confins, Contagem, Pedro Leopoldo e Santa Luzia.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, e os aparelhos serão devolvidos ao proprietário. As investigações prosseguem para recuperação dos demais celulares, bem com para identificar todos os integrantes da associação criminosa e outros eventuais receptadores.