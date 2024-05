Familiares e amigos se despedem nesta quinta-feira (30/5), feriado de Corpus Christi, de Thaynara Braz Alves, jovem que morreu após realizar duas cirurgias plásticas em uma clínica estética na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O velório e o sepultamento estão marcados para as 11h no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na Grande BH.

Thaynara deixa três filhas: uma adolescente de 13 anos, uma menina de 7 anos e um bebê de apenas um ano e nove meses. Nas redes sociais, a filha mais velha expressou sua dor: “Mamãe, se eu soubesse que aquele era nosso último abraço, eu nunca teria te soltado! Esse sentimento é insuperável, você para sempre estará em nossos corações. Não entra jamais na minha cabeça que minha mamãe, uma mulher tão linda e forte, se foi. Isso é um pesadelo”, escreveu.

A jovem de 28 anos faleceu um dia após realizar a substituição de prótese nas mamas e uma abdominoplastia na Clínica HD Bellagio, localizada na Avenida Portugal, no Bairro Jardim Atlântico. Na madrugada desta quarta-feira (29/5), ela foi atendida às pressas no local após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu após uma segunda parada cardíaca.

À polícia, o proprietário da clínica afirmou que a cirurgia havia sido “um sucesso”. Em nota, a Clínica HD Bellagio lamentou a morte da paciente e informou que os procedimentos pré e pós-operatórios foram conduzidos conforme os protocolos médicos. "Tanto o médico responsável pela cirurgia quanto o hospital permanecerão cooperando plenamente com as autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias", afirmou a clínica, ressaltando que o prontuário médico é sigiloso e que a perícia confirmará a causa da morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).