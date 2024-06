Está preso um jovem, de 19 anos, D. C. S., suspeito de matar o pai, Júlio César de Souza, de 45 anos, e ferir a mãe, de 45 anos, e a irmã, de 23. O crime ocorreu na madrugada deste domingo, no distrito de Juriti, zona rural de Varginha, no sul de Minas. A Polícia Militar prendeu o homem na noite do mesmo dia.





Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o rapaz chegou em casa, já de madrugada, embriagado. Ao ter a atenção chamada pela mãe, pegou uma faca e investiu contra ela, que ficou com um ferimento superficial.





A irmã, que tentou intervir, também levou uma facada. Segundo o boletim de ocorrência, o pai tentou desviar a atenção do filho e, depois de xingá-lo, saiu correndo para fora de casa, mas foi perseguido e morto com um golpe de barra de ferro contra a cabeça dele.





D. C. S. fugiu em seguida do local. A PM foi chamada e, com a descrição do suspeito e como ele estava vestido, conseguiu encontrá-lo e prendê-lo. O rapaz foi levado para a Delegacia de Homicídios de Varginha. Mãe e filha foram medicadas e não correm risco de vida.