Com quase 30 anos, Colégio Magnum anuncia nova unidade no Lourdes

O Colégio Magnum Agostiniano vai abrir uma nova unidade no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Atualmente, a tradicional instituição de ensino tem a unidade Cidade Nova, localizada no Bairro Nova Floresta, Região Nordeste da capital. O projeto está previsto para o segundo semestre de 2024, com foco no ano letivo de 2025.

O projeto arquitetônico do Magnum Lourdes tem à frente uma equipe coordenada por Chico Albano. O prédio terá mais de 4 mil metros quadrados de área construída para receber até 900 alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, nos turnos da manhã e da tarde e também para o horário integral.

O prédio contará com uma biblioteca, sala maker - um espaço de criação para atividades do tipo “mão na massa” -, cozinha pedagógica, quadras esportivas, restaurante rooftop, hortas verticais e jardins suspensos e sensoriais.

Sobre o endereço da nova unidade, a instituição respondeu que em breve fará a divulgação do local exato. "Como estamos em obras, não podemos abrir visitação e há, ainda, algumas etapas normativas de licenças que serão realizadas antes de fazermos essa revelação", informa Germano Cord, diretor-geral do Magnum.

Ao fazer um balanço da operação dos 30 anos do colégio, que serão comemorados em agosto, Cord destaca a grande fidelização das famílias para toda a vida acadêmica dos filhos, do ensino infantil ao médio. Segundo ele, isso foi o que motivou a abertura da nova unidade.

“Temos somado muitas conquistas, como os milhares de cidadãos e profissionais que ajudamos a formar, os destaques nos vestibulares e os excelentes resultados no Enem. É fato que nossa atuação e cultura têm contribuído significativamente para os indicadores de qualidade do ensino em Belo Horizonte. Essas realizações nos dão a confiança necessária para expandir a nossa tradição como um dos melhores colégios da cidade para ainda mais famílias”, afirma Germano.



O diretor-geral lembra que, em 2023, o Magnum sagrou-se com a 8ª melhor média do país na categoria de escolas com mais de 100 alunos na 3ª série do Ensino Médio, 4ª em Minas Gerais e 3ª em Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão