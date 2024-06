Um morador de Novo Oriente de Minas, na Região do Vale do Mucuri, foi esfaqueado durante uma briga com o vereador Luciano Ramalho dos Santos (PSC). O crime aconteceu no último domingo (2/6) em uma fazenda da região rural da cidade, onde um aniversário estava sendo celebrado.





Uma testemunha que estava no local disse que a briga começou com uma discussão de viés político. No momento, o vereador teria se levantado para ir embora, mas a vítima foi atrás.





Foi nesse contexto que uma briga física teria começado na parte externa do sítio. Durante a confusão, o vereador entrou no carro e foi embora, enquanto Elifas Rosa Magalhães apareceu com um sangramento na barriga.





A princípio, a vítima foi atendida pelo Posto de Saúde Central de Novo Oriente de Minas, onde foi constatado um corte de três centímetros na parte inferior do abdômen. Com isso, Elifaz foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Teófilo Otoni a fim de receber uma avaliação detalhada.

O vereador ainda não foi encontrado pelos policiais militares. A reportagem tentou contato com a Câmara de Vereadores de Novo Oriente de Minas e, até s publicação da matéria, não teve retorno. O espaço seguirá aberto para manifestações.





*Matéria em atualização