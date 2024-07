Os taxistas de Belo Horizonte contam agora com um novo recurso para obter corridas e atender os passageiros. O TaxiBelô, aplicativo oficial da categoria, foi lançado nesta terça-feira (2/7) no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte. Apesar do lançamento, o aplicativo ainda não está disponível para os passageiros. O recurso será disponibilizado após todos os motoristas de táxi serem cadastrados.

“O primeiro passo é esse trabalho de campo, a sistematização dos taxistas, e, em breve, faremos a divulgação para o uso do app, no máximo em 20 dias”, explica Carlos Fernandes, presidente do Sindicato dos Taxistas (Sincavir-MG). O aplicativo, disponível para IOS e Android, foi uma iniciativa do sindicato em parceria com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).





O presidente do sindicato diz que o aplicativo vai somar à modernização do serviço e atendimento, já presente em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. “Hoje, com os aplicativos de corridas, vimos a necessidade de se ter um recurso voltado, única e exclusivamente, para o sistema de táxi em BH”, afirma.





Fernandes explica ainda, que neste primeiro momento as viagens serão para a capital mineira e municípios conveniados com a cidade, mas "é pretendido que o uso seja estendido para toda a Região Metropolitana".



Para solicitar um táxi, será necessário informar o endereço de partida e o destino desejado e, em seguida, surge a estimativa de preços e o tempo da viagem. Também será possível avaliar o serviço dos profissionais.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos