Ônibus de turismo perde freio e invade terreno na Serra do Cipó

Na manhã dessa segunda-feira (1/7) um ônibus de turismo da empresa WR Turismo perdeu os freios e invadiu um lote próximo à ponte do Rio Cipó, na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais. O veículo vinha de Conceição do Mato Dentro com 46 pessoas a bordo.

O motorista notou uma deficiência nos freios do ônibus e desviou para a direita, evitando a ponte, uma vez que a estrutura da rodovia MG-010 dá passagem só para um veículo por vez.

O ônibus acabou colidindo com uma cerca e invadiu uma propriedade particular próxima à entrada da ponte, no sentido Jaboticatubas.

A Policia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e informou que "os envolvidos foram orientados sobre o ressarcimento dos danos materiais. O documento do veículo encontra-se regularizado. A PCMG esclarece que o serviço médico compareceu ao local dos fatos, e os passageiros dispensaram atendimento médico".



Em nota, a WR Turismo afirmou:

"Ressaltamos que todos passageiros e o motorista não sofreram nenhum ferimentos. Foram transferidos para outro veículo da empresa para seguir com segurança aos seus destinos. Lamentamos o ocorrido, e enfatizamos que todos os nossos veículos passam pelas vistorias exigidas pelos órgãos competentes e possuem as documentações necessárias para realizar o fretamento. Quanto ao proprietário do imóvel, será ressarcido pelos danos."