Um acidente na Avenida Raja Gabaglia, próximo ao Hospital Madre Teresa, complica o trânsito na noite desta terça-feira (2/7) e gera reflexos em outras vias na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), um carro capotou na via e há risco de queda de um poste, atingido no acidente. Não há informações sobre feridos.





O engarrafamento para quem desce a via nos dois sentidos, segundo informações da BHTrans, segue por mais de dois quilômetros até o cruzamento com a Avenida Barão Homem de Melo, na altura do Bairro Estoril, na Região Oeste de BH.

A volta para casa na noite desta terça também é de trânsito intenso e lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo até a altura do supermercado Verdemar.