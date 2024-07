Os táxis de Belo Horizonte podem trafegar, desde esta quarta-feira (3/7), em pistas do Move e faixas exclusivas do transporte coletivo em 12 avenidas da capital.

Os taxistas já podiam utilizar algumas pistas, mas agora poderão utilizar as que ligam o túnel da Lagoinha.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta e busca agilizar as corridas dos táxis, aliviar o tráfego no centro e reduzir as emissões de gás carbônico. Atualmente, a capital mineira conta com 8.714 taxistas.

De acordo com o decreto, assinado pelo Superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte, André Soares Dantas, os taxistas passam a poder trafegar nas pistas do Move localizadas nas avenidas Presidente Antônio Carlos, Dom Pedro I e Cristiano Machado, no trecho entre a rua Jacuí, no Bairro da Graça, e o viaduto Hélio Pellegrino, no Bairro São Paulo.

Os veículos também estão autorizados a circular em faixas exclusivas do transporte coletivo localizadas nas avenidas Pedro II, Presidente Carlos Luz, Antônio Abrahão Caram, Coronel Oscar Paschoal, Augusto de Lima, Vilarinho, Nossa Senhora do Carmo e Cristiano Machado, entre o Anel Rodoviário e a avenida Vilarinho.

Para circular nas faixas, os táxis terão que trafegar com os faróis de luz baixa acesos e o eletrovisor ligado durante as 24 horas do dia, além de observar os limites de velocidade e demais regras de circulação. Nas pistas do Move, os veículos deverão transitar pela faixa da direita e estar com os passageiros já embarcados, sendo expressamente proibida a operação de embarque ou desembarque ao longo das pistas.

No documento, consta a proibição da circulação dos veículos nos viadutos de uso exclusivo do transporte coletivo, nas faixas exclusivas do transporte coletivo da Av. Vilarinho e nas demais faixas exclusivas do transporte coletivo regulamentadas dentro do município de Belo Horizonte.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata