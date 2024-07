Um homem de 26 anos foi preso por cometer dois roubos seguidos e, durante um dos crimes, agrediu um vigilante de 67 anos com um capacete. Os casos aconteceram em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na terça-feira (9/6).





De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante contou que estava no pátio de um estabelecimento, no Bairro Umuarama, quando o homem chegou em uma moto e disse "foi você que me entregou!".









Na sequência, o assaltante utilizou um capacete para dar vários golpes no vigilante. O agressor ainda pegou o celular da vítima que tinha caído no chão.





Uma testemunha contou que viu toda a cena e ainda chegou a pedir para que o ladrão não roubasse o aparelho da vítima. Diante do pedido, o assaltante voltou a agredir o vigilante na cabeça com o capacete. A vítima sofreu uma lesão na testa e foi levada para o hospital onde ficou em observação médica.





A PM fez rastreamentos e encontrou o agressor no Bairro Esperança. Ele também foi reconhecido por cometer roubo em outro estabelecimento momentos antes de agredir o vigilante.