O bloco Tchanzinho Zona Norte já começou as preparações para o próximo carnaval. O coletivo está com inscrições abertas para a oficina de percussão. As aulas acontecem mensalmente na Autêntica, Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte.

As inscrições ficarão abertas até as vagas se esgotarem. As aulas acontecem às terças-feiras, de 19h às 22h, quatro vezes ao mês. "Para participar basta acessar o link na bio do nosso Instagram. Nós perguntamos se a pessoa já toca ou não algum instrumento, e se já participou de algum bloco, para fazermos um mapeamento de qual o nível dos alunos", explica a produtora do bloco, Laila Heringer. Além disso, o Tchanzinho cobra uma taxa de R$ 140 por mês, com desconto para acertos semestrais, para pagar os professores.

Inicialmente, as vagas foram abertas no final de maio para priorizar integrantes antigos da bateria. "Depois vimos que teríamos lugar para mais pessoas e abrimos para o público externo", conta Laila. "Para as aulas nós temos um método próprio escrito, a produção de vídeos para os alunos estudarem em casa e os encontros presenciais." A produtora ainda diz que todo ano o Tchanzinho fez somente os ensaios com a bateria antes do carnaval, e agora a ideia é fazer uma formação musical com os participantes, para que assim, todos cheguem preparados para o cortejo.

Este ano a bateria do bloco foi formada por 120 pessoas. "Nós não temos trio elétrico suficiente para projetar o som para uma bateria grande, isso é uma característica de Belo Horizonte. Por isso, para o próximo temos tentado reduzir a bateria até 80 pessoas", afirma Heringer.

Quem participar das oficinas terá prioridade para tocar na bateria do coletivo no carnaval de BH 2025, acesso a material de apoio e à metodologia voltada para a folia da capital mineira. "Mesmo que sejam novatos, porque são pessoas que se dedicaram o ano todo para tocar conosco", destaca Laila. As aulas serão do dia 2 de julho a 17 de dezembro.