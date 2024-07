Um carro foi roubado à mão armada durante o dia enquanto o proprietário esperava a mulher e a filha em Uberlândia, nessa terça-feira (9/7). Uma câmera de segurança mostra o momento do assalto. Nas imagens, os homens sequer escondem o rosto.





O crime aconteceu na Rua Francisco Antônio Oliveira, na esquina com a Avenida Ortízio Borges, no Bairro Santa Mônica, Zona Leste da cidade do Triângulo Mineiro. Era fim de tarde e a vítima aguardava a família sair de um comércio próximo dali.









Nas imagens é possível ver quando o trio de ladrões passa ao lado do veículo e para um pouco mais adiante. Em menos de um minuto eles resolvem que irão atacar, voltam e um deles saca uma arma exigindo o carro.









"Perdeu, desgraçado" teria dito o ladrão, segundo o proprietário em depoimento à Polícia Militar. O homem fuge e os bandidos levam o automóvel.





Eles não contavam, entretanto, que o carro fosse visto e reconhecido por policiais no Bairro Elisson Prieto, já na zona sul de Uberlândia, por policiais. Uma viatura da PM tentou a abordagem, mas os suspeitos fugiram.





O veículo foi abandonado na Rua A e os homens que estavam no carro fugiram pulando muros de casas locais.









Junto ao automóvel recuperado, os policiais encontraram um revólver calibre 22 e uma réplica de arma de fogo.





Os suspeitos ainda foram identificados.