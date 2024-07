Uma diretora de uma escola de cursos no Rio de Janeiro foi arrastada por vários metros por um carro depois de pedir que a motorista retirasse o veículo de uma vaga escolar na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio

O episódio ocorreu na manhã do dia 18 de junho. O vídeo mostra um carro prata estacionado na calçada da escola, localizada no Jardim Guanabara. Duas pessoas entram no veículo e, em seguida, Raquel Schwab se aproxima para conversar com a motorista.

Raquel se dirige ao lado da condutora e, ao apoiar-se na porta do carro para falar com ela, acaba sendo arrastada em alta velocidade por alguns metros antes de cair desacordada.

Após a queda, o marido de Raquel, que testemunhou o incidente, chamou os bombeiros, que a levaram para o Hospital Evandro Freire. Ela sofreu hematomas pelo corpo, fraturas no pé e necessitou de pontos na cabeça.

A motorista tentou fugir do local, mas foi impedida pelo marido da vítima. A polícia foi acionada e um exame de corpo de delito foi realizado no Instituto Médico Legal. A 37ª DP (Ilha do Governador) está investigando o caso.