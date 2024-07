Motociclista não conseguiu frear e bateu na traseira do carro. Com impacto, foi jogado no teto do veículo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista foi parar no teto de um carro após a moto em que ele estava colidir contra a traseira do veículo, na manhã dessa quinta-feira (11/7) em Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro.





Colisão ocorreu no viaduto da Radial Leste, próximo ao Bairro Vila Americana. O momento foi gravado pelo circuito de segurança da via e mostra que o acidente aconteceu após o ato de imprudência de outro automóvel.





As imagens mostram o motociclista vindo logo atrás de um carro prata, que, por sua vez, estava atrás de outro veículo preto. O carro preto tenta atravessar uma faixa contínua, o que é proibido, e o automóvel prata diminui a velocidade para evitar uma batida. Na sequência, o motorista da moto não conseguiu frear a tempo, colidiu contra o carro prata e acabou em cima do teto do automóvel.





Ninguém ficou ferido, segundo a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), de Volta Redonda. Em nota, o órgão informou que apenas os veículos envolvidos no acidente tiveram avarias.





O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade. O motociclista e o condutor do carro prata não tiveram as identidades divulgadas. Até o momento, o motorista do carro preto não foi identificado.