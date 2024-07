O turista brasileiro Clederson Marques foi encontrado morto dentro de um vagão de trem no Peru, segundo a agência de notícias peruana Andina. Na sexta-feira (12/7), ele viajava entre Machu Picchu e Ollantaytambo, outro local importante da história inca, quando teria tido um ataque cardíaco.







Outros passageiros relatam que o homem, de 37 anos, teve convulsões e desmaiou momentos antes de morrer. Clederson foi encontrado “inerte” pelos seguranças da estação de Ollantaytambo, que acionaram as autoridades. Ele estava sem sinais vitais e em posição dorsal.





O médico que analisou o corpo do homem, diagnosticou a morte por parada cardíaca. Segundo a agência Andina, as autoridades foram alertadas por amigos de que o brasileiro sofria com os efeitos da altitude desde o dia anterior à morte. Ollantaytambo fica a 2.792 metros acima do nível do mar.







O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso e está em contato com as autoridades locais. A agência não informou se Clederson estava sozinho ou acompanhado.







Segundo o g1, a mãe, Berenice Januário Marques, disse que o filho não tinha qualquer problema de saúde. Ainda de acordo com o portal, Clederson era professor de matemática e estava de férias juntos com dois amigos que trabalhavam com ele na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Pedro Bordignon Neto, em Orlândia (SP).







Eles desembarcaram em Lima no último dia 6. Depois de passar quatro dias na capital, eles foram para Cusco, que fica a mais de 3.400 metros de altitude. Foi lá que Clederson começou a se sentir mal.







A viagem de sexta-feira já estava marcada e o professor quis embarcar, acreditando que a mudança de altitude o faria se sentir melhor. "No trem, ele passou mal. Convulsionou, teve parada [cardiorrespiratória], tentaram reanimá-lo por 40 minutos, mas infelizmente ele veio a óbito", contou ao g1 a diretora da escola onde Cledersom lecionava, Nathalia de Almeida Cantasini Lourençato.