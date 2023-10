Metade da população de Lima enfrenta corte no fornecimento de água

436

Cerca de 5 milhões de pessoas enfrentam um corte no fornecimento de água potável incomum em Lima, devido a uma manutenção em tubulações que irá se estender até a próxima segunda-feira.



Metade da população da capital, de 10 milhões de habitantes, ficou sem o fornecimento a partir de hoje, em meio a reclamações junto às autoridades.



Moradores de várias áreas da cidade, principalmente dos morros, questionaram a falta de planejamento das obras, anunciadas há um mês. "Não sei o que faremos para cozinhar. A água não chega às partes mais altas dos morros", disse à AFP Carmen Zúñiga, coordenadora de Panelas Comunitárias em um dos distritos do sul de Lima mais afetados pelo corte em massa.



No total, 22 dos 43 distritos de Lima serão afetados pela suspensão do serviço. A empresa estatal de água e esgoto, Sedapal, mobilizou uma centena de caminhões-pipa para amenizar o corte.



"Peço calma aos nossos irmãos de Lima. Estamos todos comprometidos com que isso tenha o menor impacto possível neste fim de semana", declarou a ministra da Habitação, Hania Pérez de Cuéllar. Segundo a Sedapal, os trabalhos permitirão melhorar o serviço entregue a cerca de 4 milhões de pessoas.



Localizada às margens do Pacífico, Lima é uma capital erguida sobre um deserto. Estima-se que cerca de 635 mil habitantes não tenham acesso aos serviços de água e esgoto.



O acesso à água é um problema antigo no Peru, onde o fenômeno El Niño foi, em muitos casos, a razão dos cortes no passado. O evento climático provoca secas e chuvas intensas, afetando o abastecimento em Lima, que se alimenta dos rios dos Andes.