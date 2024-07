Ao menos 17 pessoas morreram e 34 ficaram feridas nesta terça-feira (16) em um acidente de ônibus no norte do Afeganistão, informou à AFP o secretário do Departamento de Informação e Cultura da província de Baghlan.

O ônibus capotou no distrito de Khinjan, província de Baghlan, segundo Mustafa Hashemi.

O secretário afirmou que entre os mortos estão 12 homens, duas mulheres e três crianças.

Hashemi explicou que o veículo viajava entre a capital Cabul e a província de Faryab, no norte do Afeganistão.

Os acidentes de trânsito são frequentes no Afeganistão, em parte devido ao estado ruim das rodovias após décadas de conflito.

Em março, 21 pessoas morreram e 38 ficaram feridas na província de Helmand, no sul, quando um ônibus colidiu com um caminhão que transportava combustível e uma motocicleta.

