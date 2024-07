Um pitbull causou pânico e correria em um condomínio em Feira de Santana, na Bahia, ao atacar o porteiro e crianças que participavam de uma festa infantil. Ao todo, o cão, que não estava com o tutor, atacou cinco pessoas: dois adolescentes, uma criança, um morador e o porteiro.

Imagens mostram o animal invadindo um brinquedo inflável na festa, onde crianças jogavam futebol de sabão. O mesmo vídeo mostra outras crianças correndo do cachorro e o porteiro do condomínio sendo perseguido e atacado pelo animal.

Depois dos ataques, o cachorro foi preso na quadra esportiva do local. Ele ficou preso por cerca de três horas. De acordo com a imprensa local, a tutora do animal foi informada sobre os ataques. Ela enviou outra pessoa para conter o pitbull.