Uma aposta de Raul Soares, na Região do Vale do Rio Doce, acertou as 15 dezenas no sorteio da Lotofácil 3155, realizado nesta segunda-feira (15/7). Com isso, o sortudo de Minas Gerais garantiu o prêmio de R$ 1.420.893,15.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21.

Além disso, 289 apostas marcaram 14 acertos no concurso, levando R$ 1.472,70, cada.

O próximo sorteio será nesta terça-feira (16/7) e valerá R$ 1,7 milhão.