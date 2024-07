Treinamento do Bope do Rio de Janeiro

O sargento da Polícia Militar Jaime José de Faria Neto, de 45 anos, morreu durante treinamento no Curso de Operações Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), nessa segunda-feira (15), em Ribeirão das Lages, no Sul Fluminense.

O militar participava de uma instrução do curso, em meio aquático, quando passou mal. Jaime Neto foi socorrido pela equipe médica do GESAR, que estava no local, para o hospital de Piraí, onde morreu.

O sargento era lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais desde 2009. Ele deixa esposa e filho.

Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou a morte e informou que um procedimento apuratório foi instaurado para analisar as circunstâncias do fato. Sua família está sendo acolhida pelo Bope e acompanhada pela psicóloga da unidade.