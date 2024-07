O menino de seis anos baleado na cabeça durante um ataque de criminosos em um bar na região do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi submetido a uma cirurgia.

De acordo com o boletim médico divulgado pela direção do Hospital Adão Pereira Nunes, o procedimento foi bem sucedido, mas o quadro de saúde do menor ainda é considerado grave.

Outras três vítimas atingidas seguem internadas na unidade com quadro de saúde estável. Carlos Alberto do Nascimento é a quinta vítima baleada. Ele recebeu atendimento médico no dia do ocorrido, mas teve alta e voltou para a casa. A Polícia Civil instaurou inquérito e tenta identificar os autores do crime.