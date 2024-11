Cavalo foi levado em cima de uma moto; flagrante foi feito em posto de combustíveis no estado do Rio de Janeiro

Uma cena inusitada e imprudente chamou atenção de quem passava pela Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um cavalo foi transportado por dois homens em uma moto.





A situação chamou atenção por ser perigosa e desconfortável para o animal, que aparentava estar agitado, dando coices na tentativa de se soltar. O episódio ocorreu nas proximidades do Shopping Nova Iguaçu.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que agentes da Secretaria Municipal de Trânsito realizam monitoramentos diários nas ruas do município.

No entanto, não houve registro oficial do incidente, e nenhum chamado foi recebido relatando o transporte ilegal do cavalo.