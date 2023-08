Idoso de 78 anos que andava a cavalo é atacado por abelhas e morre

Um idoso de 78 anos morreu na manhã desse domingo (20/8) depois de ser atacado por um enxame de abelhas na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

O ataque ocorreu no momento em que a vítima estava a cavalo na região de Pindaíbas.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar (PM) que, no momento em que o idoso era levado por parentes para o hospital, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apareceu no trajeto e levou a vítima.