Ataque de abelhas deixa feridos em avenida movimentada de Contagem

Um enxame de abelhas atacou, nesta quarta-feira (9/8), pessoas que passavam pela Avenida João César de Oliveira, em Contagem, na Grande BH. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado, mas não soube informar quantas pessoas ficaram feridas porque as vítimas foram socorridas por terceiros.

A colmeia, de acordo com os bombeiros, estaria em uma parede de uma obra de demolição perto da loja GV Pneus. Um homem em situação de rua, de 70 anos, sofreu aproximadamente 20 picadas. Populares que estavam no local gravaram um vídeo que mostra as abelhas incomodando quem passava pela rua.