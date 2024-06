As polícias Civil e Militar procuram por um homem que, na madrugada desta terça-feira (25/6), roubou uma televisão e fugiu a cavalo. O furto aconteceu num lava-jato localizado na Rua Engenheiro Aloísio Rocha, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.





O vigia do estabelecimento relatou aos policiais militares que às 2h57 acordou assustado ao ouvir um barulho. Ele se levantou e percebeu que a televisão, que ficava em um suporte, havia desaparecido.





Imediatamente ele foi para o escritório do lava-jato para verificar as imagens das câmeras de segurança. Observou, então, que o criminoso havia retirado a TV e fugido em um cavalo.





As imagens mostram, ainda, que o bandido acessou o interior do lava-jato depois de escalar um muro. Além da televisão, que ficava na área externa, o ladrão roubou, também, uma faca e um aspirador de pó. No entanto, ao chegar no muro, desistiu de levar o aparelho de limpeza.





O caso está sendo investigado por policiais da 4ª delegacia, do Barreiro, que busca a identificação do ladrão pelas imagens.





Mesma modalidade

Roubos com fugas em cavalo são raros em Minas Gerais. Mas não no Nordeste do país. No último mês, foram registrados dois crimes dessa modalidade, um em Tapejara, Pernambuco, onde uma motorista foi rendida e obrigada a descer do carro, e outro em Alagoas.