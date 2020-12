Veja o vídeo: bandidos assaltam a cavalo mercado em Pernambuco

Dupla fugiu após assalto, mas foi presa nesta sexta-feira (11) (foto: Reprodução/Twitter) presos, na tarde desta sexta-feira (11/12), após assaltarem um mercado em Goiana, no Norte de Pernambuco. O crime ocorreu nessa quinta-feira (10/12) e chamou a atenção pelo “meio de transporte” utilizado na ação: um cavalo. Além disso, a dupla estava armada e com máscaras brancas cobrindo todo o rosto. Dois homens foram, na tarde desta sexta-feira (11/12), após assaltarem um mercado em Goiana, no Norte de Pernambuco. O crime ocorreu nessa quinta-feira (10/12) ea atenção pelo “meio de transporte” utilizado na ação:. Além disso, a dupla estava armada e com máscaras brancas cobrindo todo o rosto.

A Polícia Militar encaminhou os suspeitos para a Delegacia de Plantão de Goiana. De acordo com a PM, não houve feridos na ação criminosa.

Nas imagens de câmeras de segurança do local, é possível ver os bandidos chegando a cavalo e rendendo funcionários e clientes. As imagens mostram ainda pessoas correndo durante o assalto. A dupla conseguiu fugir com dinheiro. O valor levado não foi informado.